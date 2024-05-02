В четверг, 2 мая, в первом матче 1/2 финала Лиги Европы встречаются «Марсель» и «Аталанта». Игра состоится в Марселе, начало – в 22:00 (мск).

Команда Жана-Луи Гассе в группе ЛЕ соперничала с «Брайтоном», «Аяксом» и АЕК, набрала 11 очков и заняла 2-е место. «Марсель» одержал 3 победы, 2 раза сыграл вничью и 1 раз проиграл, разница мячей 14:10.

В 1/16 финала команда переиграла «Шахтер» (2:2, 3:1), в 1/8 финала прошла «Вильярреал» – (4:0, 1:3), в четвертьфинале – «Бенфику» (1:2, 1:0, пен. 4:2).

«Аталанта»

«Аталанта», играя в группе ЛЕ со «Спортингом», «Штурмом» и «Ракувом», набрала 14 очков и заняла 1-е место. Команда добыла 4 победы и 2 раза сыграла вничью, разница мячей 12:4.

Подопечные Джана Пьеро Гасперини в 1/8 финала выбили из турнира «Спортинг» (1:1, 2:1), а в 1/8 финала одолели «Ливерпуль» – 3:0, 0:1.

Очные встречи

Между собой команды не играли.

Прогноз на матч «Марсель» – «Аталанта»

Если «Аталанта» включит такой прессинг, как в Ливерпуле, шансов у французов не будет. Прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 2.00.