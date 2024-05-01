Родриго высказался о ничьей с «Баварией»

Нападающий «Реала» Родриго после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2) выразил удовлетворение результатом.

«Если мы не можем победить, значит, мы не хотим выигрывать, ничья стала идеальным результатом с учетом всего, что произошло. Это нормально, теперь мы будем играть дома.

Это матчи Лиги чемпионов, мы к ним привыкли. Когда они думают, что ты уже повержен, тогда ты можешь стать наиболее опасным. На каком-то этапе игры мы действовали не так хорошо, потом смогли сравнять счет.

Какой пас от Крооса – невероятно. Мы всегда говорим ему продолжать играть. Не один год, а еще много лет, у него есть мастерство, за которым мне нравится наблюдать, нравится играть рядом с ним.

Я играл слева, с Вини мы меняемся позициями, это хорошо для команды, и я надеюсь, что тренер продолжит использовать эту тактику, она хорошо работает.

Открытый результат перед матчем на «Сантьяго Бернабеу», но мы будем играть у себя дома и посмотрим, что получится», – сказал Родриго.