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    Родриго высказался о ничьей с «Баварией»

    Нападающий «Реала» Родриго после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2) выразил удовлетворение результатом.

    «Если мы не можем победить, значит, мы не хотим выигрывать, ничья стала идеальным результатом с учетом всего, что произошло. Это нормально, теперь мы будем играть дома.

    Это матчи Лиги чемпионов, мы к ним привыкли. Когда они думают, что ты уже повержен, тогда ты можешь стать наиболее опасным. На каком-то этапе игры мы действовали не так хорошо, потом смогли сравнять счет.

    Какой пас от Крооса – невероятно. Мы всегда говорим ему продолжать играть. Не один год, а еще много лет, у него есть мастерство, за которым мне нравится наблюдать, нравится играть рядом с ним.

    Я играл слева, с Вини мы меняемся позициями, это хорошо для команды, и я надеюсь, что тренер продолжит использовать эту тактику, она хорошо работает.

    Открытый результат перед матчем на «Сантьяго Бернабеу», но мы будем играть у себя дома и посмотрим, что получится», – сказал Родриго.

    • Кроос в этом матче отдал голевую передачу на Винисиуса.
    • Родриго был заменен на 87-й минуте.
    • Ответный матч пройдет в Мадриде 8 мая.

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    Источник: Marca

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    01.05.2024 10:24
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