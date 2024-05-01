Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Хавбек «Баварии» отметил типичную особенность в игре «Реала»

    Хавбек «Баварии» отметил типичную особенность в игре «Реала»

    Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2) отметил способность соперника включаться в игру, когда нужно.

    «Это только половина противостояния. Игра раскачивалась из стороны в сторону. Мы хорошо начали, но потом у нас не все получалось.

    Это типичный «Реал»... Мы знаем их – они успокаивают игру, а затем включаются, когда им нужно.

    В целом я считаю, что мы играли хорошо. Все они – исключительные игроки. Нам еще есть за что играть, и мы знаем, на что способны», – сказал Лаймер.

    • Ответный матч состоится в Мадриде 8 мая.
    • Финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне 1 июня.

    Новости по теме
    Кроос ответил, сыграет ли вместе с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в следующем сезоне 1
    Кейн рассказал о попытке Беллингема что-то прошептать ему на ухо перед ударом с пенальти 2
    Кроос оценил результат матча с «Баварией» 1
    Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2024 09:53
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+