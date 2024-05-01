Хавбек «Баварии» отметил типичную особенность в игре «Реала»

Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2) отметил способность соперника включаться в игру, когда нужно.

«Это только половина противостояния. Игра раскачивалась из стороны в сторону. Мы хорошо начали, но потом у нас не все получалось.

Это типичный «Реал»... Мы знаем их – они успокаивают игру, а затем включаются, когда им нужно.

В целом я считаю, что мы играли хорошо. Все они – исключительные игроки. Нам еще есть за что играть, и мы знаем, на что способны», – сказал Лаймер.