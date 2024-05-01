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    • Винисиус поделился эмоциями после дубля в ворота «Баварии»

    Винисиус поделился эмоциями после дубля в ворота «Баварии»

    Нападающий «Реала» Винисиус подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2).

    «Мы всегда хотим побеждать, но понимаем, что это за турнир. Нельзя терять мячи. У обеих команд игроки очень высокого уровня, и нужно реализовать свои шансы. Это никогда не бывает легко.

    Вместе с болельщиками сделаем все возможное, чтобы поехать в Лондон. Да, нужно быть сосредоточенными. Тони [Кроос] всегда все делает очень легко, и он подарил мне гол. Очень доволен работой команды в обороне.

    Мы много тренировались вместе и очень хорошо знаем друг друга. Я очень рад, что смог забить два гола. Теперь настало время для волшебного вечера дома. В этом соревновании важно не проиграть. Вот почему мы здесь. Мы собираемся творить великие дела и хотим выйти в финал», – сказал Винисиус.

    • В прошедшей встрече бразилец забил гол с передачи Крооса на 24-й минуте и реализовал пенальти на 83-й.
    • Ответный матч состоится в Мадриде 8 мая.
    • Финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне 1 июня.

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    Источник: As

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    01.05.2024 09:32
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