Винисиус поделился эмоциями после дубля в ворота «Баварии»

Нападающий «Реала» Винисиус подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2).

«Мы всегда хотим побеждать, но понимаем, что это за турнир. Нельзя терять мячи. У обеих команд игроки очень высокого уровня, и нужно реализовать свои шансы. Это никогда не бывает легко.

Вместе с болельщиками сделаем все возможное, чтобы поехать в Лондон. Да, нужно быть сосредоточенными. Тони [Кроос] всегда все делает очень легко, и он подарил мне гол. Очень доволен работой команды в обороне.

Мы много тренировались вместе и очень хорошо знаем друг друга. Я очень рад, что смог забить два гола. Теперь настало время для волшебного вечера дома. В этом соревновании важно не проиграть. Вот почему мы здесь. Мы собираемся творить великие дела и хотим выйти в финал», – сказал Винисиус.