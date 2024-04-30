Бонгонда объяснил, чем ему нравится Слишкович

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда поделился впечатлениями от старта работы в команде и.о. главного тренера Владимира Слишковича.

«Как и сегодня, наслаждаюсь каждым моментом, который мне предоставляется. Доволен ли я своим положением в клубе? Все футболисты хотят играть 90 минут, но нужно понимать, что мы профессионалы и иногда тренер принимает свои решения.

Единственное, что ты можешь сделать, стараться воспользоваться сполна возможностью, которую получаешь, и пытаться помочь команде. Я чувствую, что Слишкович оказывает мне доверие и дает свободу на поле, что мне нравится», – сказал Бонгонда.