Семин высказался о возможности назначения Романцева главным тренером «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил, что не считает невозможным назначение главным тренером «Спартака» 70-летнего Олега Романцева.
– Недавно в интервью RT вы предложили «Спартаку» вернуть Олега Романцева на пост главного тренера. Вы действительно считаете, что это возможно?
– А почему нет?
– Но вам не кажется, что его время прошло?
– Нет. Ни в коем случае.
- Романцев был главным тренером «Спартака» в 1989–1995 и 1997–2003 годах.
- Он не работал главным тренером с мая 2005 года после увольнения из «Динамо».
- Сейчас Романцев является советником руководителя «Пари НН».
- Ранее «Спартак» уволил главного тренера Гильермо Абаскаля и назначил исполняющим обязанности 41-летнего Владимира Слишковича.
Источник: «РБ Спорт»