Семин высказался о возможности назначения Романцева главным тренером «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил, что не считает невозможным назначение главным тренером «Спартака» 70-летнего Олега Романцева.

– Недавно в интервью RT вы предложили «Спартаку» вернуть Олега Романцева на пост главного тренера. Вы действительно считаете, что это возможно?

– А почему нет?

– Но вам не кажется, что его время прошло?

– Нет. Ни в коем случае.