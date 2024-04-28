Аршавин прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин после матча 26-го тура РПЛ «Динамо» – «Зенит» (1:0) высказался о шансах «Краснодара» на завоевание чемпионского титула.
«Интрига в чемпионской гонке возобновилась после двух поражений «Зенита» и с учетом того, что у «Краснодара» достаточно легкий график. Если «быки» выиграют в понедельник, то шансы на их чемпионство очень сильно повысятся», – сказал Аршавин.
- «Динамо» набрало 47 очков и продолжает занимать третье место в чемпионате России.
- «Зенит» потерпел второе поражение подряд и с 50 баллами идет на первой позиции.
- «Краснодар» находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ с 49 очками. В понедельник «быки» сыграют в Самаре с «Крыльями Советов».
Источник: «Матч ТВ»