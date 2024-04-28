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  • Аршавин прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке в РПЛ

Аршавин прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке в РПЛ

28 апреля 2024, 22:15
2

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин после матча 26-го тура РПЛ «Динамо» – «Зенит» (1:0) высказался о шансах «Краснодара» на завоевание чемпионского титула.

«Интрига в чемпионской гонке возобновилась после двух поражений «Зенита» и с учетом того, что у «Краснодара» достаточно легкий график. Если «быки» выиграют в понедельник, то шансы на их чемпионство очень сильно повысятся», – сказал Аршавин.

  • «Динамо» набрало 47 очков и продолжает занимать третье место в чемпионате России.
  • «Зенит» потерпел второе поражение подряд и с 50 баллами идет на первой позиции.
  • «Краснодар» находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ с 49 очками. В понедельник «быки» сыграют в Самаре с «Крыльями Советов».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Аршавин Андрей
Комментарии (2)
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SochineZ
1714332283
ну как легкий график, еще игра с Динамо, которая может очень многое перевернуть в финальном раскладе как для Краснодара так и для Динамо. да и выезд к красно-белым не будет простым.
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ЗаЖиМ
1714351183
Ещё один Нострадамус от рекламы чипсоед.
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