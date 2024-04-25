Мостовой двумя словами описал судейство в матче «Зенит» – «Рубин»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой недоволен работой арбитров в игре 21-го тура РПЛ против «Рубина».

Петербуржцы дома уступили со счетом 0:2.

Главным судьей был Артем Чистяков.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» остался лидером чемпионата, но «Краснодар» теперь отстает лишь на 1 очко.

«Во втором тайме трижды выезжал автомобиль скорой помощи. Я вообще этого не понимаю.

Я с судьeй во втором тайме разговаривал: аут кидают по три минуты, носилки выносят четыре раза. Игрок только лeг – он уже носилки просит. Я вот этого не понимаю.

Арбитр в метре человек стоит, отчeтливый звук. Я в 15 метрах на скамейке сижу – слышу. Он этого не слышит.

Фол на Мантуане совершенно чeткий был в штрафной площади. Смешно и странно, что такое возможно», – сказал Мостовой.