Мостовой двумя словами описал судейство в матче «Зенит» – «Рубин»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой недоволен работой арбитров в игре 21-го тура РПЛ против «Рубина».
- Петербуржцы дома уступили со счетом 0:2.
- Главным судьей был Артем Чистяков.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Зенит» остался лидером чемпионата, но «Краснодар» теперь отстает лишь на 1 очко.
«Во втором тайме трижды выезжал автомобиль скорой помощи. Я вообще этого не понимаю.
Я с судьeй во втором тайме разговаривал: аут кидают по три минуты, носилки выносят четыре раза. Игрок только лeг – он уже носилки просит. Я вот этого не понимаю.
Арбитр в метре человек стоит, отчeтливый звук. Я в 15 метрах на скамейке сижу – слышу. Он этого не слышит.
Фол на Мантуане совершенно чeткий был в штрафной площади. Смешно и странно, что такое возможно», – сказал Мостовой.