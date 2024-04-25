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    • Мостовой двумя словами описал судейство в матче «Зенит» – «Рубин»

    Мостовой двумя словами описал судейство в матче «Зенит» – «Рубин»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой недоволен работой арбитров в игре 21-го тура РПЛ против «Рубина».

    «Во втором тайме трижды выезжал автомобиль скорой помощи. Я вообще этого не понимаю.

    Я с судьeй во втором тайме разговаривал: аут кидают по три минуты, носилки выносят четыре раза. Игрок только лeг – он уже носилки просит. Я вот этого не понимаю.

    Арбитр в метре человек стоит, отчeтливый звук. Я в 15 метрах на скамейке сижу – слышу. Он этого не слышит.

    Фол на Мантуане совершенно чeткий был в штрафной площади. Смешно и странно, что такое возможно», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (9)
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    СайфуЛлах-Усманов-google
    1714004435
    Сколько не облизывай эту жоп.. тебе не дадут эту команду тренироваатть ))))))и я рад что ты **** показываешь свое истинное лицо лизун....в Питере чтобы судья подсуживал гостям да это же надо как судьёй быть)))))
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    Bozigit
    1714012144
    На эту фамилию уже аллергия )
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    WILDLING_HRUNDEL
    1714015156
    Хватит вам ныть,обосрались так и признайтесь! Зырянов в свое время так и говорил мы обосрались!))
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    mihail200606
    1714019276
    Ну да,машинка там часто ездила...зачем то... но тут на судейство нечего кивать, играть надо было лучше
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    Скай
    1714020668
    андрюшка играть надо было лучше, а не считать сколько раз машинка выезжала. А то вы на судеек привыкли надеяться. А тут судейка норм оказался, печалька.
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