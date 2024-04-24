Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Рубина»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного матча 21-го тура РПЛ против «Рубина».

Петербуржцы дома уступили со счетом 0:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» остался лидером чемпионата, но «Краснодар» теперь отстает лишь на 1 очко.

«Не получилось забить, а без этого побеждать невозможно. А что касается обороны, конечно, ошибки были, есть и будут. Подходов сегодня у нас было много, но сегодня не наш день, ничего в ворота не летело.

«Рубин» оборонялся всеми возможными средствами, очень глубоко. У нас некому было забить, не хватило нам в завершающей стадии атак. Движения у нас было достаточно, поэтому дело не в физическом состоянии», – сказал Семак.