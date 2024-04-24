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    Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Рубина»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного матча 21-го тура РПЛ против «Рубина».

    • Петербуржцы дома уступили со счетом 0:2.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Зенит» остался лидером чемпионата, но «Краснодар» теперь отстает лишь на 1 очко.

    «Не получилось забить, а без этого побеждать невозможно. А что касается обороны, конечно, ошибки были, есть и будут. Подходов сегодня у нас было много, но сегодня не наш день, ничего в ворота не летело.

    «Рубин» оборонялся всеми возможными средствами, очень глубоко. У нас некому было забить, не хватило нам в завершающей стадии атак. Движения у нас было достаточно, поэтому дело не в физическом состоянии», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.04.2024 23:11
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    Комментарии (5)
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    Павелий
    1713991528
    Серёжа-физрук обосрался.
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    FRZZ
    1713992386
    Разогнать всех бразильцев и Семака на хрен!
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    шахта Заполярная
    1713999501
    Устали *****, а заменить не кем
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    The only one
    1714009057
    Семак: "Ну не шмогла я, не шмогла..."
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    Скай
    1714020271
    плачет серожка автомате, перепачканное лицо :)
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