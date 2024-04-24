Пономарев заявил, что счет 0:0 будет победой для ЦСКА в матче со «Спартаком»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что армейцы столкнутся с трудностями в матче перенесенного 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Очень тревожные ожидания. «Спартак» разложил «Ростов» по всем статьям в последнем матче. Я думаю, что это благодаря новому тренеру.

А армейцы проиграли «Ахмату». Они играют безобразно, никто не исполняет своих функциональных обязанностей. Каждый играет, как хочет. Оборона лезет вперед. Это ведь недопустимо в футболе.

Сейчас «Спартак» прибавил. Армейцам будет сложно. Если они на своем поле сыграют вничью – 0:0, то это будет для ЦСКА победой. Потому что у команды нет форвардов, умеющих решать исход таких матчей», – сказал Пономарев.