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    • Пономарев заявил, что счет 0:0 будет победой для ЦСКА в матче со «Спартаком»

    Пономарев заявил, что счет 0:0 будет победой для ЦСКА в матче со «Спартаком»

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что армейцы столкнутся с трудностями в матче перенесенного 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Очень тревожные ожидания. «Спартак» разложил «Ростов» по всем статьям в последнем матче. Я думаю, что это благодаря новому тренеру.

    А армейцы проиграли «Ахмату». Они играют безобразно, никто не исполняет своих функциональных обязанностей. Каждый играет, как хочет. Оборона лезет вперед. Это ведь недопустимо в футболе.

    Сейчас «Спартак» прибавил. Армейцам будет сложно. Если они на своем поле сыграют вничью – 0:0, то это будет для ЦСКА победой. Потому что у команды нет форвардов, умеющих решать исход таких матчей», – сказал Пономарев.

    • Игра пройдет 25 апреля и начнется в 20:30 мск.
    • ЦСКА с 37 очками после 24 матчей занимает 6-е место в РПЛ. У «Спартака» на 1 балл больше и 4-я позиция.

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    Источник: Betonmobile

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    24.04.2024 11:12
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    Комментарии (8)
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    ...уефан
    1713951111
    ...ну, не может там быть 0:0...
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    paracetamol
    1713951639
    Ростов сам разложился, а Федотов, видать, со своей шоблой справиться не может, староват уже. Валить ему надо из конюшни!
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    k611
    1713952534
    Игру Спартака пока нельзя назвать стабильной, поэтому исход матча может быть любым.
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    Cleaner
    1713953111
    Какой такой спартак? ЦСКА - ЧЕМПИОН!!!
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    Бриг
    1713953634
    Не согласен! Спартак способен провалить любую игру.
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    snaiper1989
    1713956762
    Игра покажет...будем видеть, как говорится... Больше всего прикалывает, что свинарник превозносят под каждым постом и игрой, причем это с самого начала чемпионата...
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