Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • «Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 29 тура АПЛ, 25 апреля

    «Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 29 тура АПЛ, 25 апреля

    В четверг, 25 апреля, в перенесенном матче 29-го тура АПЛ сыграют «Брайтон» и «Ман Сити». Матч пройдет в Брайтоне, начало – в 22:00 (мск).

    «Брайтон»

    Команда Роберто Де Дзерби набрала 44 очка и находится на 10-м месте. «Брайтон» добыл 11 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей – 52:50.

    «Манчестер Сити»

    «Ман Сити» набрал 73 очка и занимает 3-е место. Подопечные Пепа Гвардиолы добыли 22 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 76:32.

    «Ман Сити» отстает от «Арсенала» и «Ливерпуля» на 1 очко, но имеет игру в запасе.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 21.10.23 «Ман Сити» – «Брайтон» – 2:1;
    • 24.05.23 «Брайтон» – «Ман Сити» – 1:1;
    • 22.10.22 «Ман Сити» – «Брайтон» – 3:1;
    • 30.04.22 «Ман Сити» – «Брайтон» – 3:0;
    • 23.10.21 «Брайтон» – «Ман Сити» – 1:4.

    Прогноз на матч «Брайтон» – «Ман Сити»

    После вылета из ЛЧ «Ман Сити» все силы бросит на победу в АПЛ. Вряд ли нынешний «Брайтон» сможешь создать проблемы команде Гвардиолы. Прогноз – Ф2 (-1,5) с коэффициентом 2.15.

    Новости по теме
    Гвардиола: «Холанд не допущен к матчу с «Брайтоном»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2024 10:26
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+