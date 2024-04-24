В четверг, 25 апреля, в перенесенном матче 29-го тура АПЛ сыграют «Брайтон» и «Ман Сити». Матч пройдет в Брайтоне, начало – в 22:00 (мск).
«Брайтон»
Команда Роберто Де Дзерби набрала 44 очка и находится на 10-м месте. «Брайтон» добыл 11 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей – 52:50.
«Манчестер Сити»
«Ман Сити» набрал 73 очка и занимает 3-е место. Подопечные Пепа Гвардиолы добыли 22 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 76:32.
«Ман Сити» отстает от «Арсенала» и «Ливерпуля» на 1 очко, но имеет игру в запасе.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 21.10.23 «Ман Сити» – «Брайтон» – 2:1;
- 24.05.23 «Брайтон» – «Ман Сити» – 1:1;
- 22.10.22 «Ман Сити» – «Брайтон» – 3:1;
- 30.04.22 «Ман Сити» – «Брайтон» – 3:0;
- 23.10.21 «Брайтон» – «Ман Сити» – 1:4.
Прогноз на матч «Брайтон» – «Ман Сити»
После вылета из ЛЧ «Ман Сити» все силы бросит на победу в АПЛ. Вряд ли нынешний «Брайтон» сможешь создать проблемы команде Гвардиолы. Прогноз – Ф2 (-1,5) с коэффициентом 2.15.