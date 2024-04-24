Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • «Эвертон» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 29 тура АПЛ, 24 апреля

    «Эвертон» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 29 тура АПЛ, 24 апреля

    В среду, 24 апреля, в перенесенном матче 29-го тура АПЛ сыграют «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра состоится в Ливерпуле, начало – в 22:00 (мск).

    «Эвертон»

    Команда Шона Дайча набрала 30 очков и располагается на 16-м месте. «Эвертон» добыл 10 побед, 8 ничьих и потерпел 15 поражений, разница мячей 34:48.

    Отрыв от зоны вылета – 5 очков.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» набрал 74 очка и занимает 2-е место. Подопечные Юргена Клоппа добыли 22 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 75:32.

    Команда имеет поровну очков с лидирующим «Арсеналом» и на 1 очко опережает «Ман Сити», у которого игра в запасе.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 21.10.23 «Ливерпуль» – «Эвертон» – 2:0;
    • 13.02.23 «Ливерпуль» – «Эвертон» – 2:0;
    • 03.09.22 «Эвертон» – «Ливерпуль» – 0:0;
    • 24.04.22 «Ливерпуль» – «Эвертон» – 2:0;
    • 01.12.21 «Эвертон» – «Ливерпуль» – 1:4.

    Прогноз на матч «Эвертон» – «Ливерпуль»

    Несмотря на статус дерби, «Ливерпуль» добудет уверенную победу, забив минимум 2-3 гола. Прогноз – ИТБ 2 (2,0) с коэффициентом 1.70.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:09
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+