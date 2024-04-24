В среду, 24 апреля, в перенесенном матче 29-го тура АПЛ сыграют «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра состоится в Ливерпуле, начало – в 22:00 (мск).

«Эвертон»

Команда Шона Дайча набрала 30 очков и располагается на 16-м месте. «Эвертон» добыл 10 побед, 8 ничьих и потерпел 15 поражений, разница мячей 34:48.

Отрыв от зоны вылета – 5 очков.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» набрал 74 очка и занимает 2-е место. Подопечные Юргена Клоппа добыли 22 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 75:32.

Команда имеет поровну очков с лидирующим «Арсеналом» и на 1 очко опережает «Ман Сити», у которого игра в запасе.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

21.10.23 «Ливерпуль» – «Эвертон» – 2:0;

13.02.23 «Ливерпуль» – «Эвертон» – 2:0;

03.09.22 «Эвертон» – «Ливерпуль» – 0:0;

24.04.22 «Ливерпуль» – «Эвертон» – 2:0;

01.12.21 «Эвертон» – «Ливерпуль» – 1:4.

Прогноз на матч «Эвертон» – «Ливерпуль»

Несмотря на статус дерби, «Ливерпуль» добудет уверенную победу, забив минимум 2-3 гола. Прогноз – ИТБ 2 (2,0) с коэффициентом 1.70.