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    «Оренбург» – «Динамо»: прогноз на матч 21 тура РПЛ, 24 апреля

    В среду, 24 апреля, в перенесенном матче 21-го тура РПЛ сыграют «Оренбург» и «Динамо» Москва. Матч пройдет в Оренбурге, начало – в 16:00 (мск).

    «Оренбург»

    Команда Давида Деограсии набрала 26 очков и располагается на 12-м месте. «Оренбург» добыл 6 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей 27:31.

    Отрыв команды от зоны переходных игр – 2 очка.

    «Динамо» М

    Москвичи набрали 41 очко и занимают 3-е место в таблице. Подопечные Марцела Лички добыли 11 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 40:32.

    Отставание «Динамо» от 2-го места составляет 5 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

    • 12.11.23 «Динамо» М – «Оренбург» – 2:0;
    • 03.06.23 «Оренбург» – «Динамо» М – 3:0;
    • 15.10.22 «Динамо» М – «Оренбург» – 3:2;
    • 22.07.20 «Динамо» М – «Оренбург» – 0:1;
    • 05.10.19 «Оренбург» – «Динамо» М – 2:0.

    Прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо» М

    «Оренбург» регулярно создает проблемы «Динамо», особенно на своем поле. Наш прогноз – 1Х с коэффициентом 1.63.

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    Источник: «Бомбардир»

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