В среду, 24 апреля, в перенесенном матче 21-го тура РПЛ сыграют «Оренбург» и «Динамо» Москва. Матч пройдет в Оренбурге, начало – в 16:00 (мск).

«Оренбург»

Команда Давида Деограсии набрала 26 очков и располагается на 12-м месте. «Оренбург» добыл 6 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей 27:31.

Отрыв команды от зоны переходных игр – 2 очка.

«Динамо» М

Москвичи набрали 41 очко и занимают 3-е место в таблице. Подопечные Марцела Лички добыли 11 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 40:32.

Отставание «Динамо» от 2-го места составляет 5 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

12.11.23 «Динамо» М – «Оренбург» – 2:0;

03.06.23 «Оренбург» – «Динамо» М – 3:0;

15.10.22 «Динамо» М – «Оренбург» – 3:2;

22.07.20 «Динамо» М – «Оренбург» – 0:1;

05.10.19 «Оренбург» – «Динамо» М – 2:0.

Прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо» М

«Оренбург» регулярно создает проблемы «Динамо», особенно на своем поле. Наш прогноз – 1Х с коэффициентом 1.63.