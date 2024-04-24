В среду, 24 апреля, «Пари НН» в Нижнем Новгороде сыграет с московским «Локомотивом». Игра пройдет в 21 туре российской Премьер-лиги и начнется в 18:15 по московскому времени.

Нижегородцы занимают десятое место в турнирной таблице. Команда в 24 матчах РПЛ выиграла восемь матчей, в четырех поединках сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Команда Сергея Юрана имеет в своем активе 28 очков, 22 забитых гола. При этом нижегородцы пропустили 30 мячей.

«Локомотив»

Москвичи занимают пятое место. Подопечные Михаила Галактионова выиграли девять встреч, в 11 матчах сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Команда забила 39 голов и пропустила 32 мяча. В активе команлы 38 очков.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Локомотив»

В трех последних очных встречах выигрывал «Локомотив». Вряд ли тенденция изменится в предстоящем поединке. Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.94).