В 21 туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» дома сыграет с «Рубином». Игра состоится в среду, 24 апреля, начнется в 20:30 по московскому времени.

«Зенит»

Подопечные Сергея Семака лидируют в чемпионате России. «Зенит» набрал 50 очков, на четыре балла обгоняет идущий вторым «Краснодар». Петербуржцы выиграли 15 матчей, в пяти встречах сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Команда забила 44 гола и пропустила 20 мячей – это лучшие показатели в лиге.

«Рубин»

Казанский клуб занимает девятое место в турнирной таблице. Команда выиграла девять матчей, в шести встречах сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Рубин» забил 21 гол и пропустил 30 мячей. В активе команды 33 очка, а отрыв от зоны стыковых матчей составляет семь баллов.

Прогноз на матч «Зенит – «Рубин»

В трех последних очных встречах трижды выигрывал «Зенит». В предстоящем матче «сюрпризов» быть не должно, поставим на победу подопечных Сергея Семака. Наш прогноз – победа «Зенита» за 1.38, а также ТБ 2.5 за 1.81 и ОЗ нет за 1.64.