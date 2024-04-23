Мостовой за сутки повысил шансы «Спартака» в дерби с ЦСКА

По версии Александра Мостового, шансы «Спартака» победить ЦСКА в матче перенесенного 21-го тура РПЛ растут.

День назад он давал 55% на успех спартаковцев, сейчас – 60%.

«ЦСКА будет тяжело в дерби. «Спартак» для меня – однозначный фаворит. Как бы странно это ни было с учетом предыдущих игр.

Но для меня это так: 60% на 40% в пользу «Спартака». При всем, что есть у команды, они обязаны быть в тройке по итогам сезона.

Они там и будут, если ничего не произойдет. Посторонние люди мешали команде до этого», – сказал Мостовой.