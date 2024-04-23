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    Мостовой за сутки повысил шансы «Спартака» в дерби с ЦСКА

    По версии Александра Мостового, шансы «Спартака» победить ЦСКА в матче перенесенного 21-го тура РПЛ растут.

    День назад он давал 55% на успех спартаковцев, сейчас – 60%.

    «ЦСКА будет тяжело в дерби. «Спартак» для меня – однозначный фаворит. Как бы странно это ни было с учетом предыдущих игр.

    Но для меня это так: 60% на 40% в пользу «Спартака». При всем, что есть у команды, они обязаны быть в тройке по итогам сезона.

    Они там и будут, если ничего не произойдет. Посторонние люди мешали команде до этого», – сказал Мостовой.

    • ЦСКА примет «Спартак» в четверг, 25 апреля.
    • Московское дерби начнется в 20:30 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2024 22:10
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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1713902617
    Игорь не продается!! Если только судья один тянуть будет ушастиков
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