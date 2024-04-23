Мостовой ответил, кто фаворит в матче ЦСКА – «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (1:5).

– Когда я увидел состав «Спартака» на игру с «Ростовом», предположил, что красно-белые выиграют со счeтом 2:1. Потому что две ключевые фигуры у ростовчан не играли. Поэтому сразу понял, что у «Спартака» все нормально. Но главная причина победы – уход из команды человека, который более полутора лет наслаждался в «Спартаке» жизнью.

Да, никто не ожидал, что будет 1:5, но с первых минут было видно, что «Спартак» побежал и стал активно играть. Но потом «Ростов» перехватил инициативу и хорошо провел десятиминутку, и Егор Голенков сравнял счeт. И я как раз подумал, что тот, кто первым мяч забьет, тот и выиграет. На счастье «Спартака», что с «Динамо», что с «Ростовом» выручают вратари. Эти подарки. Что вы делаете? Просто возьми и выбей мяч на 50 метров! И никто тебя ругать не будет. Но зачем-то начинают разыгрывать и привозят.

– Впереди у «Спартака» игра с ЦСКА. У армейцев три ключевых футболиста пропустят дерби из-за дисквалификации.

– Думаю, что это для «Спартака» будет отличный шанс выиграть. «Спартак» – фаворит, как минимум 55 на 45. Понятно, что «Спартак» – непредсказуемая команда, но она была такой, потому что там был человек, который делал много нефутбольного. А сейчас вроде там парень нормальный, и ничего, спокойно.