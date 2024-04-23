Клуб АПЛ может перехватить у «Ливерпуля» тренера Аморима

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим интересен в АПЛ не только «Ливерпулю».
Перехватить 39-летнего португальского специалиста может «Вест Хэм».
Лондонцы предлагают Амориму более высокую зарплату, чем «Ливерпуль», а также свободу в выборе состава.
Запасные варианты для «Вест Хэма» – Паулу Фонсека из «Лилля» и Марку СилвСилва из «Фулхэма».
- Аморим в «Спортинге» с 2020 года. Он приводил команду к чемпионству.
- Отступные в контракте тренера – 13 миллионов евро.
- «Вест Хэм» сейчас возглавляет Дэвид Мойес.