Клуб АПЛ может перехватить у «Ливерпуля» тренера Аморима

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим интересен в АПЛ не только «Ливерпулю».

Перехватить 39-летнего португальского специалиста может «Вест Хэм».

Лондонцы предлагают Амориму более высокую зарплату, чем «Ливерпуль», а также свободу в выборе состава.

Запасные варианты для «Вест Хэма» – Паулу Фонсека из «Лилля» и Марку СилвСилва из «Фулхэма».