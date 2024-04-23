Стали известны подробности переговоров Рангника с «Баварией»

«Бавария» планирует назначить Ральфа Рангника новым главным тренером команды после Евро-2024. По данным TZ, его кандидатуру активно поддерживает член наблюдательного совета клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«Бавария» планирует уже на этой неделе договориться с Рангником. Сам тренер находится в контакте с представителями клуба на протяжении некоторого времени.

Альтернативным вариантом для «Баварии» считается Роберто де Дзерби, но к его кандидатуре вернутся только в случае отказа Рангника.