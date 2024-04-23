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    • Стали известны подробности переговоров Рангника с «Баварией»

    Стали известны подробности переговоров Рангника с «Баварией»

    «Бавария» планирует назначить Ральфа Рангника новым главным тренером команды после Евро-2024. По данным TZ, его кандидатуру активно поддерживает член наблюдательного совета клуба Карл-Хайнц Румменигге.

    «Бавария» планирует уже на этой неделе договориться с Рангником. Сам тренер находится в контакте с представителями клуба на протяжении некоторого времени.

    Альтернативным вариантом для «Баварии» считается Роберто де Дзерби, но к его кандидатуре вернутся только в случае отказа Рангника.

    • Нынешний тренер команды Томас Тухель покинет ее по окончании сезона.
    • Рангник сейчас возглавляет сборную Австрии.
    • В 2021 году он был руководителем «Локомотива» по спорту и развитию.

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    Источник: TZ

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