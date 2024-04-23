Семшов сказал, что его раздражало в работе Абаскаля

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

– «Спартак» уволил Абаскаля, и после этого команда сыграла вничью с «Зенитом» и крупно обыграла «Ростов». Почему с увольнением так затянули?

– Я бы сказал по-другому: почему вообще назначали Абаскаля. «Спартак» – народная команда, бренд – и туда приходит такой человек, – сказал Семшов.

– Поначалу под руководством Абаскаля поначалу получалось, команда играла ярко. У вас тогда мнение не изменилось о нем?

– У меня с первого дня было то мнение об Абаскале, которое уже высказал. Выиграл в этой ситуации только Абаскаль – он потренировал топ-команду, приобрел опыт.

Но Костя Генич правильно сказал: надо приезжать тренировать «Спартак», а не тренироваться на «Спартаке». Пора задуматься, кого у нас назначают главными тренерами. Все-таки надо наш футбол уважать и ценить. Никто не был против, когда к нам приезжали Хиддинк и Адвокат.

– Почему у вас такой негатив по отношению к Абаскалю?

– Потому что такие тренеры, как он, способны только бегать, прыгать и размахивать руками на бровке. Меня раздражает и то, что такие тренеры не считают обязательным изучение русского языка, работая у нас.