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    Семшов сказал, что его раздражало в работе Абаскаля

    Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

    – «Спартак» уволил Абаскаля, и после этого команда сыграла вничью с «Зенитом» и крупно обыграла «Ростов». Почему с увольнением так затянули?

    – Я бы сказал по-другому: почему вообще назначали Абаскаля. «Спартак» – народная команда, бренд – и туда приходит такой человек, – сказал Семшов.

    – Поначалу под руководством Абаскаля поначалу получалось, команда играла ярко. У вас тогда мнение не изменилось о нем?

    – У меня с первого дня было то мнение об Абаскале, которое уже высказал. Выиграл в этой ситуации только Абаскаль – он потренировал топ-команду, приобрел опыт.

    Но Костя Генич правильно сказал: надо приезжать тренировать «Спартак», а не тренироваться на «Спартаке». Пора задуматься, кого у нас назначают главными тренерами. Все-таки надо наш футбол уважать и ценить. Никто не был против, когда к нам приезжали Хиддинк и Адвокат.

    – Почему у вас такой негатив по отношению к Абаскалю?

    – Потому что такие тренеры, как он, способны только бегать, прыгать и размахивать руками на бровке. Меня раздражает и то, что такие тренеры не считают обязательным изучение русского языка, работая у нас.

    • «Спартак» уволил Абаскаля 14 апреля.
    • Испанец работал в команде с лета 2022 года. Под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали в прошлом сезоне.
    • Семшов с декабря 2022-го по декабрь 2023 года был главным тренером «Чайки».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (6)
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    andr45
    1713859516
    СЕМШОВ «Ни одного предложения после «Чайки» не было. Даже из Медиалиги» ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру 20.04.2024 СПРАВОЧНО: «Ча́йка» — российский футбольный клуб из села Песчанокопского Ростовской области, выступающий во Второй лиге.  ОДНО СЛОВО - НЕДОТРЕНЕНИШКА))) А ЕЩЕ ЧЕГО-ТО ВЯКАЕТ)))) ДАЖЕ ИЗ СЕЛЬСКОГО КЛУБА ВЫГНАЛИ, А ДО МЕДИАЛИГИ ТЕБЕ РАСТИ И РАСТИ(((
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    andr45
    1713859753
    СЕМШОВ  «Спартак» – народная команда, бренд – и туда приходит такой человек» КОТОРЫЙ ПОДНИМАЕТ КОМАНДУ С !) МЕСТА НА ТРЕТЬЕ. КАКОЙ КОШМАР ДЛЯ СПАТАКОФОБОВОВ))))
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    andr45
    1713859848
    ТРЕНЕРЫ-ИНОСТРАНЦЫ СПАРТАКА КАРРЕРА работал Главным тренером с 17 августа 2016 по 22 октября 2018 г. ДОСТИЖЕНИЯ: Первое и третье место, Суперкубок ТЕДЕСКО работал Главным тренером с 14 октября 2019 по 16 мая 2021 года ДОСТИЖЕНИЯ: Второе место ВАНОЛИ работал Главным тренером с 17 декабря 2021 по  9 июня 2022 ДОСТИЖЕНИЯ: Кубок РФ АБАСКАЛЬ работал Главным тренером с 10 июня 2022 по 14 апреля 2024 год ДОСТИЖЕНИЯ: Третье место
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    FCSpartakM
    1713859967
    Реально, они либо тупые либо очень тупые. С чего такие выводы, что человек пришел и ничего не сделал? Был в призах и даже эти же эксперты называли главным конкурентом зенита, а теперь переобулись в воздухе. Проблема Абаскаля в том, что он начинает не справляться в сложным эмоциональных ситуациях. Игорек бы сам не прочь тренировать Спартак, небось, вряд ли бы он сказал у меня тренерского опыта ноль
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    Литейный 4 (returned)
    1713861860
    Правильные слова. Гыгыгы
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