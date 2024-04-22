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    • Федун прокомментировал возможное возвращение Карпина в «Спартак»

    Федун прокомментировал возможное возвращение Карпина в «Спартак»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун не верит в возвращение в клуб главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

    – Идут активные разговоры о новом главном тренере, в том числе о Карпине.

    – Про Карпина вы все видели. Теперь уже не думаю. Если было бы 5:1 в пользу «Ростова», то можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать. Считаю, что нового главного тренера будет искать спортивный директор. Это будет точно его самостоятельное решение.

    – Вы не хотели бы видеть в «Спартаке» тренера с красно-белым прошлым?

    – Я один раз послушался людей, которые хотели видеть такого тренера. И вы помните, чем это закончилось. Тренера должен выбирать спортивный директор. Он должен отвечать за результат.

    • Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах.
    • Он приводил «Спартак» к серебру РПЛ, был с командой в 1/4 финала Лиги Европы.
    • «Ростов» Карпина идет в РПЛ 8-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (6)
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    ilichkadr
    1713789731
    Опять Лёня темнит, советчиков не называет.
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    SLADE2019
    1713790395
    Г-н Федун, сколько можно мусолить эту тему. Недавно совсем два условия называл возвращения Карпина в Спартак. Карпина лично я, как тренера высоко не ставлю (согласен, он от этого не становится несчастным), как человека вообще не ценю (тоже самое, пофиг ему). Но оценивать его по играм против Спартака не стоит. Показатель у него положительный.
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    Roma56
    1713790813
    Когда Леня никого не слушал и принимал решения, когда пятка зачешется, мы тоже помним чем это заканчивалось
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    Roma56
    1713791989
    В целом все, что бы не делал Леня, не заканчивалось ничем хорошим. Единственное чемпионство - это было скорее как сбой в матрице.
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