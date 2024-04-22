Федун прокомментировал возможное возвращение Карпина в «Спартак»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун не верит в возвращение в клуб главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

– Идут активные разговоры о новом главном тренере, в том числе о Карпине.

– Про Карпина вы все видели. Теперь уже не думаю. Если было бы 5:1 в пользу «Ростова», то можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать. Считаю, что нового главного тренера будет искать спортивный директор. Это будет точно его самостоятельное решение.

– Вы не хотели бы видеть в «Спартаке» тренера с красно-белым прошлым?

– Я один раз послушался людей, которые хотели видеть такого тренера. И вы помните, чем это закончилось. Тренера должен выбирать спортивный директор. Он должен отвечать за результат.