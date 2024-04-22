Экс-арбитр Итурральде Гонсалес высказался о спорном эпизоде в матче «Реал» – «Барселона»

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал спорный эпизод, случившийся на 28-й минуте игры 32-го тура Ла Лиги «Реал» – «Барселона» (3:2).

После удара вингера гостей Ламина Ямаля мяч частично пересек линию ворот, но вратарь мадридцев Андрей Лунин выбил его обратно. Главный судья Сесар Сото Градо взятия ворот не зафиксировал.

«Я не думаю, что мяч влетел в ворота, для этого он должен был бы пересечь линию целиком. Это третий гол-призрак в текущем чемпионате! Всего три миллиона евро – и нам не пришлось бы ждать решения! А без технологии приходится совершать прыжок веры.

Кое-кому стоит взять на заметку: сегодняшние камеры не дают нужной перспективы!

Однако заметьте: это не Хавьер Тебас [президент Ла Лиги] не хочет эту технологию, а клубы. Это поразительно», – сказал Итурральде Гонсалес.