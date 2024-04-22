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    • В матче «Реал» – «Барселона» мяч мог целиком пересечь линию ворот после удара Ямаля, судья не засчитал гол

    В матче «Реал» – «Барселона» мяч мог целиком пересечь линию ворот после удара Ямаля, судья не засчитал гол

    На 28-й минуте игры 32-го тура Ла Лиги «Реал»«Барселона» (3:2) возник спорный эпизод. После удара вингера гостей Ламина Ямаля мяч частично пересек линию ворот, но вратарь мадридцев Андрей Лунин выбил его обратно.

    Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В итоге рефери подтвердил свое решение.

    Фото: страница Fútbol en Movistar Plus+ в соцсети X

    • Эпизод произошел при счете 1:1.
    • «Реал» лидирует в Примере, его отрыв от «Барселоны» достиг 11 очков за 6 туров до завершения турнира.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (6)
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    Skull_Boy
    1713766570
    Вообще-то он пересек
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1713767277
    Гол
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    Kazımbeyoglu--google
    1713767478
    Помню игру с Баварией в Лиге чемпионов, когда Тер Штеген вообще за линией,то есть минимум 2 раза больше гол, чем этот эпизод, вернул мяч в поле, но всё равно гол не засчитали, сказали что если дело касается ворот барселоны, то мяч должен касаться сетки ворот, а по другому никак)
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    Алексей З
    1713767982
    "Мог" - это что за определение ? Ну если на ВАР не уверены , то как засчитывать. Мы сейчас разделимся на поклонников той или другой команд , но факт остаётся фактом , не уверен не засчитывай.
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1713768165
    С такого ракурса и вратарь мог полностью пересечь линию)))
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