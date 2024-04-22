В матче «Реал» – «Барселона» мяч мог целиком пересечь линию ворот после удара Ямаля, судья не засчитал гол

На 28-й минуте игры 32-го тура Ла Лиги «Реал» – «Барселона» (3:2) возник спорный эпизод. После удара вингера гостей Ламина Ямаля мяч частично пересек линию ворот, но вратарь мадридцев Андрей Лунин выбил его обратно.

Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В итоге рефери подтвердил свое решение.

Фото: страница Fútbol en Movistar Plus+ в соцсети X