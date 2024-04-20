Реакция Анчелотти на решение Начо уйти из «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем капитана команды Начо.

34-летний защитник решил не продлевать контракт с мадридским клубом.

Скорее всего, летом он отправится в МЛС.

Начо дебютировал за главную команду «Реала» в 2011 году и проводит уже 14-й сезон.

Его статистика: 355 матчей, 16 голов, 9 ассистов.

«Мы будем уважать решение Начо. Он знает, что мы о нем думаем. Начо сам решает свое будущее. Это защитник топ-уровня. Он доказал это в матче с «Манчестер Сити», – заявил Анчелотти.