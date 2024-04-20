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    Реакция Анчелотти на решение Начо уйти из «Реала»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем капитана команды Начо.

    • 34-летний защитник решил не продлевать контракт с мадридским клубом.
    • Скорее всего, летом он отправится в МЛС.
    • Начо дебютировал за главную команду «Реала» в 2011 году и проводит уже 14-й сезон.
    • Его статистика: 355 матчей, 16 голов, 9 ассистов.

    «Мы будем уважать решение Начо. Он знает, что мы о нем думаем. Начо сам решает свое будущее. Это защитник топ-уровня. Он доказал это в матче с «Манчестер Сити», – заявил Анчелотти.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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