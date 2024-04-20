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    Капитан «Реала» вряд ли останется в Европе

    Стало известно, в каком чемпионате может оказаться Начо после ухода из «Реала».

    Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры – клуб МЛС.

    34-летний испанец не хочет в Саудовскую Аравию. Также он не рассматривает предложения из Европы, поскольку не готов играть против «Реала» в чемпионате или еврокубках.

    Воспитанник мадридцев решил сменить команду не из-за денег, а чтобы получить новый опыт.

    • Начо – действующий капитан «Реала».
    • Он дебютировал за главную команду в 2011 году и проводит уже 14-й сезон.
    • Статистика защитника: 355 матчей, 16 голов, 9 ассистов.
    • В его переходе заинтересован миланский «Интер».

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    Источник: Marca

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