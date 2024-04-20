Капитан «Реала» вряд ли останется в Европе

Стало известно, в каком чемпионате может оказаться Начо после ухода из «Реала».
Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры – клуб МЛС.
34-летний испанец не хочет в Саудовскую Аравию. Также он не рассматривает предложения из Европы, поскольку не готов играть против «Реала» в чемпионате или еврокубках.
Воспитанник мадридцев решил сменить команду не из-за денег, а чтобы получить новый опыт.
- Начо – действующий капитан «Реала».
- Он дебютировал за главную команду в 2011 году и проводит уже 14-й сезон.
- Статистика защитника: 355 матчей, 16 голов, 9 ассистов.
- В его переходе заинтересован миланский «Интер».