Капитан «Реала» вряд ли останется в Европе

Стало известно, в каком чемпионате может оказаться Начо после ухода из «Реала».

Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры – клуб МЛС.

34-летний испанец не хочет в Саудовскую Аравию. Также он не рассматривает предложения из Европы, поскольку не готов играть против «Реала» в чемпионате или еврокубках.

Воспитанник мадридцев решил сменить команду не из-за денег, а чтобы получить новый опыт.