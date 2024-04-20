В 25 туре РПЛ, в субботу, 20 апреля, в 16:30 по московскому времени калининградская «Балтика» дома примет самарские «Крылья Советов».

«Балтика»

Команда Сергея Игнашевича идет на 14 месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 20 очков. Калининградцы провели 23 матча, в которых выиграли пять раз, в пяти играх сыграли вничью и потерпели 13 поражений. «Балтика» забила 21 гол и пропустила 27 мячей. Для выхода из зоны стыковых матчей коллективу нужно набрать минимум шесть баллов.

«Крылья Советов»

Самарцы занимают шестую строчку в РПЛ. Команда в 23 играх выиграла 10 встреч, в шести поединках сыграла вничью и потерпела семь поражений. «Крылья Советов» забили 41 гол – это второй результат в лиге, и пропустили 33 мяча. В активе самарского клуба 36 очков.

Прогноз на матч «Балтика» – «Крылья Советов»

В трех последних очных встречах дважды выигрывали «Крылья Советов», еще в одной игре побеждала «Балтика». В предстоящем матче можно поставить на ТМ 2.5 за 1.61 и ОЗ нет за 1.73.