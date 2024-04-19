Реакция Мостового на интерес к Пиняеву из АПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на интерес клубов АПЛ к футболисту «Локомотива» Сергею Пиняеву.

«Я думаю, конечно, «Манчестер Сити» и «Челси» могут интересоваться Пиняевым, тем более он же уже был на стажировке в «Манчестер Юнайтед». Поэтому почему бы и нет? Сейчас всe отслеживается, всe видно, всe слышно и все друг про друга всe знают. Тем более ему 19 лет. Я уже несколько лет назад говорил, что Пиняев – один из лучших молодых футболистов. Его природа наградила хорошими футбольными качествами. Он должен ими пользоваться.

Кто-то уезжает молодым и у кого-то получается, в Европе есть много примеров. А у кого-то не получается, поэтому у всех всe по-разному. Головин рискнул и уехал. Он в порядке, играет и лучший в «Монако». Он же уезжал в 22 года. Мы в своe время в 20 лет уезжали.

Была же ситуация с Арсеном Захаряном, когда его хотел подписать «Челси», но из-за санкций не получилось. Но я думаю, что Арсен не пожалел, что уехал в Испанию в «Реал Сосьедад». Поэтому ясно, что сложности с переходом Пиняева в Англию будут, но если его сильно захотят, то трансфер произойдeт», – сказал Мостовой.