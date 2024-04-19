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    Реакция Мостового на интерес к Пиняеву из АПЛ

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на интерес клубов АПЛ к футболисту «Локомотива» Сергею Пиняеву.

    «Я думаю, конечно, «Манчестер Сити» и «Челси» могут интересоваться Пиняевым, тем более он же уже был на стажировке в «Манчестер Юнайтед». Поэтому почему бы и нет? Сейчас всe отслеживается, всe видно, всe слышно и все друг про друга всe знают. Тем более ему 19 лет. Я уже несколько лет назад говорил, что Пиняев – один из лучших молодых футболистов. Его природа наградила хорошими футбольными качествами. Он должен ими пользоваться.

    Кто-то уезжает молодым и у кого-то получается, в Европе есть много примеров. А у кого-то не получается, поэтому у всех всe по-разному. Головин рискнул и уехал. Он в порядке, играет и лучший в «Монако». Он же уезжал в 22 года. Мы в своe время в 20 лет уезжали.

    Была же ситуация с Арсеном Захаряном, когда его хотел подписать «Челси», но из-за санкций не получилось. Но я думаю, что Арсен не пожалел, что уехал в Испанию в «Реал Сосьедад». Поэтому ясно, что сложности с переходом Пиняева в Англию будут, но если его сильно захотят, то трансфер произойдeт», – сказал Мостовой.

    • В этом сезоне 19-летний Пиняев забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 31 матче.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
    • Российский футболист несколько раз ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед» и играл за юношескую команду в выставочных матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    1713551708
    Ой, ну... Гоните этого грамотея!!!
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    Plyash
    1713556473
    "Царь",неужели ты уже пришёл в себя после 8-минутного извинения перед радибуланом? Лёгонькая экзекуция,видимо...
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