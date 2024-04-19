Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Генич предложил «Спартаку» нового иностранного тренера

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не против, чтобы «Спартак» вновь возглавил иностранец.

    «Если не русский специалист, то «Спартак» может назначить Роберта Морено из «Сочи». Смотрю за его командой и получаю колоссальное удовольствие. Он в сборной Испании был, а также в «Монако». Работал с Луисом Энрике. Опыт есть.

    Морено стилистически подходит «Спартаку». Вот, пожалуйста», – сказал Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Морено в «Сочи» с лета.
    • Команда идет в РПЛ последней.
    • «Спартак» на прошлой неделе уволил Гильермо Абаскаля.

    Новости по теме
    Ловчев раскритиковал руководство «Спартака» из-за Джикии 2
    «Спартак» поехал на матч с «Ростовом» на поезде – известно, кто остался в Москве 7
    Зарема заявила, что возвращение Карпина в «Спартак» зависит от матча «Ростов» – «Спартак» 23
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:22
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1713540747
    ...я помню, у Генича, какое-то время назад, был просто щенячий восторг по поводу игры Спартака под руководством молодого гения-Абаскаля. Ромбы, линии, непредсказуемые перестроения...
    Ответить
    Цугундeр
    1713541305
    ПурГенич заинтересовался пасадоблем ? "Откуда у хлопца Испанская грусть?" (с)
    Ответить
    Алексей З
    1713541787
    Журналистам с матч-тв стоит понять , что их мнение в Лукойле мало кого интересует. Устали хором Кармина предлагать , теперь Морено пошёл. Угомонитесь , занимайтесь своей работой.
    Ответить
    Марк Аврелий!
    1713542545
    Лучше Мостового попробовать до конца сезона. Вдруг "выстрелит"
    Ответить
    Semenycch
    1713543786
    Ты, недоделанный, сиди там в Москве и рот на Сочи не открывай!
    Ответить
    Вованчик83
    1713544718
    геныча в срамтак)
    Ответить
    mutabor0992
    1713545795
    Гендос -НЕ МОРОСИ.
    Ответить
    fakeid
    1713545922
    да они уже почти договорились с болгарским тренером. я видел предварительный контракт с киркоровым.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+