Генич предложил «Спартаку» нового иностранного тренера

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не против, чтобы «Спартак» вновь возглавил иностранец.

«Если не русский специалист, то «Спартак» может назначить Роберта Морено из «Сочи». Смотрю за его командой и получаю колоссальное удовольствие. Он в сборной Испании был, а также в «Монако». Работал с Луисом Энрике. Опыт есть.

Морено стилистически подходит «Спартаку». Вот, пожалуйста», – сказал Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».