Реакция «Манчестер Сити» на информацию об интересе к Пиняеву

В «Манчестер Сити» отреагировали на якобы интерес к футболисту «Локомотива» Сергею Пиняеву.
«Манчестер Сити» не собирается подписывать Сергея Пиняева», – сообщили в пресс-службе англичан.
- Сообщается, что интерес к Пиняеву есть и у двух других английских клубов – «Ливерпуля» и «Ньюкасла», а также у «Боруссии» Д, «Байера», «Вильярреала» и «Наполи».
- Хавбек провел в этом сезоне 31 матч за «Локомотив», забил 3 гола и отдал 5 передач.
- Несколько лет назад Пиняев стажировался в «Манчестер Юнайтед».