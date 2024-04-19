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    • Широков назвал единственный зарубежный клуб, который им интересовался

    Широков назвал единственный зарубежный клуб, который им интересовался

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, что мог оказаться в АПЛ.

    «Я о предложениях не знаю. Когда я уже был в «Спартаке», якобы что-то было. Но не срослось. Больше ни о чeм не слышал.

    Был интерес из команды АПЛ, которая шла внизу, но спаслась в том сезоне. Насколько помню, это был «Борнмут». У меня тоже был большой интерес, но не срослось. В итоге они взяли итальянца за хорошие деньги», – сказал Роман Широков.

    • Больше всего матчей в карьере Широков провел за «Зенит» (2008-2014 годы).
    • За сборную России у Романа 57 матчей, 13 голов.
    • Сейчас Широков занимает пост генерального директора «Леон Сатурна».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1713533323
    Повезло Борнмуту вовремя одумались с этим пешеходом точно бы не выплыли
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    Cleaner
    1713533867
    ОТМАЗАННЫЙ...(((
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