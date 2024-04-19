Широков назвал единственный зарубежный клуб, который им интересовался

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, что мог оказаться в АПЛ.

«Я о предложениях не знаю. Когда я уже был в «Спартаке», якобы что-то было. Но не срослось. Больше ни о чeм не слышал.

Был интерес из команды АПЛ, которая шла внизу, но спаслась в том сезоне. Насколько помню, это был «Борнмут». У меня тоже был большой интерес, но не срослось. В итоге они взяли итальянца за хорошие деньги», – сказал Роман Широков.