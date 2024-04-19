Семак сформулировал главную проблему российского судейства

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» поделился мнением о главном судье встречи Владиславе Безбородове.

«С Безбородовым мы пересекались на поле много раз, я считаю его квалифицированным арбитром. Мне кажется, главная проблема российского судейства в том, что многие арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но вместе с этим пропускают нарушения. Нужно отличать нарушения от единоборств», – сказал Семак.