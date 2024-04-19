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    • Семак сформулировал главную проблему российского судейства

    Семак сформулировал главную проблему российского судейства

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» поделился мнением о главном судье встречи Владиславе Безбородове.

    «С Безбородовым мы пересекались на поле много раз, я считаю его квалифицированным арбитром. Мне кажется, главная проблема российского судейства в том, что многие арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но вместе с этим пропускают нарушения. Нужно отличать нарушения от единоборств», – сказал Семак.

    • Матч состоится 21 апреля и начнется в 16:15 мск.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 47 очками после 23 матчей. Он оторвался от ближайшего преследователя на 4 очка.
    • «Оренбург» находится на 12-й позиции с 26 очками. Команда опережает ближайшего преследователя из зоны стыковых матчей на 3 очка и на 6 очков оторвалась от зоны вылета.

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    Источник: телеграм-канал Футбольный клуб «Зенит»

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    Комментарии (4)
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    rash1959
    1713519289
    сёма, гл. проблемма это вонючий газпрём с вором-миллером
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    baggio80
    1713520606
    Главная проблема это коррупция в РФС
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    Азбука
    1713520706
    Просто есть правила игры и их нужно соблюдать. Хватать соперника руками нельзя, бить по ногам нельзя и т.д. Умышленное нарушение-это не просто штрафной. Правила простые, но не для всех.
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    шахта Заполярная
    1713522438
    Судить надо как в правилах написано, а допуски, припуски, пожалел и т. д.- это уже не судья.
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