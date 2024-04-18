Пономарев дал совет Дзюбе

Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев посоветовал Артему Дзюбе задуматься о продолжении карьеры в Китае.
«Дзюбе надо уезжать в Китай. Они все метр с кепкой, а он здоровый, всех бы задавил. Как на столба на него бы играли.
Я бы очень приветствовал, чтобы Дзюба уехал. Ему стоит задуматься об этом. Попылил бы там пару лет, заработал денег на дальнейшую жизнь и хорош», – сказал Пономарев.
- Сообщалось, что «Локомотив» хочет избавиться от Дзюбы предстоящим летом.
- Если клуб не продлит контракт с форвардом, он может оказаться в «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.
- 35-летний футболист в этом сезоне забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 24 матчах.