Пономарев дал совет Дзюбе

Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев посоветовал Артему Дзюбе задуматься о продолжении карьеры в Китае.

«Дзюбе надо уезжать в Китай. Они все метр с кепкой, а он здоровый, всех бы задавил. Как на столба на него бы играли.

Я бы очень приветствовал, чтобы Дзюба уехал. Ему стоит задуматься об этом. Попылил бы там пару лет, заработал денег на дальнейшую жизнь и хорош», – сказал Пономарев.