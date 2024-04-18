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    Рахимов дисквалифицирован на 1 матч РПЛ

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова 1 матч РПЛ и еще 1 игру условно.

    Причиной наказания стало оскорбительное поведение специалиста в матче 24-го тура РПЛ с «Крыльми Советов» (0:2). Рахимов был удален за ругань в адрес тренера самарцев Сергея Булатова.

    «КДК РФС принял решение за оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча РПЛ, один из которых условно. Также штраф в 50 тыс. рублей. Установлен испытательный срок в один год с момента принятия решения», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

    • Рахимов не сможет руководить «Рубином» в домашнем матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» 20 апреля. Игра начнется в 14:00 мск.
    • Казанская команда занимает 9-е место в чемпионате России с 32 очками после 23 матчей.

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    Источник: ТАСС

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    Спартач80
    1713447064
    Что со спортом в Татарстане? Рубин в заднице, АК Барс в заднице, Уникс только лётает.
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