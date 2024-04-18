Рахимов дисквалифицирован на 1 матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова 1 матч РПЛ и еще 1 игру условно.

Причиной наказания стало оскорбительное поведение специалиста в матче 24-го тура РПЛ с «Крыльми Советов» (0:2). Рахимов был удален за ругань в адрес тренера самарцев Сергея Булатова.

«КДК РФС принял решение за оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча РПЛ, один из которых условно. Также штраф в 50 тыс. рублей. Установлен испытательный срок в один год с момента принятия решения», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.