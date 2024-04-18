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    • Зарема пошутила по поводу назначения Слишковича в «Спартак» вместо уволенного Абаскаля

    Зарема пошутила по поводу назначения Слишковича в «Спартак» вместо уволенного Абаскаля

    Зарема Салихова оценила выбор временного тренера для «Спартака».

    • В воскресенье клуб уволил Гильермо Абаскаля.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Под его руководством спартаковцы на выезде сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

    – Уместно ли сравнивать Слишковича и Карреру?

    – Не надо ни с кем сравнивать и проводить параллели. Видимо, план «Б» Малышева – это Слишкович.

    Слишковичу удачи и полной концентрации на команде. Ещe повезло, что в критический момент есть он, кто исполняет обязанности главного тренера. А так бы Эшуорта попросили потренировать.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:21
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    СпорЦмен
    1713436246
    Да верните вы уже Карреру. Мне хочется видеть рыла мясных, когда они поймут, что то чемпионство куплено! :)))
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    acor94
    1713436274
    Так, где тут шутка, расскажите?
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    Suvorov71
    1713436429
    Вот ты здесь шутишь, а питерская помойка все понимает так как понимает, ну тупоголовые, хотя что обижаться на вонючек
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    DVOK68
    1713437716
    Решение сразу читалось.Слишкович давно в команде,значит ему и рулить.Временно или постоянно?Этого никто не знает пока)
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    VPERDIV SPARTAK
    1713439112
    Этот хотя бы не прыгает на бровке как предыдущие тренеришки
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    Cleaner
    1713441188
    Зарема, за что же ты так Спартака НЕ ЛЮБИШЬ?
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