Зарема пошутила по поводу назначения Слишковича в «Спартак» вместо уволенного Абаскаля

Зарема Салихова оценила выбор временного тренера для «Спартака».

В воскресенье клуб уволил Гильермо Абаскаля.

И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

Под его руководством спартаковцы на выезде сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

– Уместно ли сравнивать Слишковича и Карреру?

– Не надо ни с кем сравнивать и проводить параллели. Видимо, план «Б» Малышева – это Слишкович.

Слишковичу удачи и полной концентрации на команде. Ещe повезло, что в критический момент есть он, кто исполняет обязанности главного тренера. А так бы Эшуорта попросили потренировать.