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    • «Вест Хэм» – «Байер»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля

    «Вест Хэм» – «Байер»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля

    В четверг, 18 апреля, в отчетном матче четвертьфинала Лиги Европы «Вест Хэм» дома сыграет с «Байером». Игра состоится в Лондоне в 22:00 по московскому времени. Первая встреча команд закончилась победой немецкого клуба со счетом 2:0.

    «Вест Хэм»

    В последних пяти команда выиграла одну встречу, еще один раз сыграла вничью и потерпела три поражения. Коллектив забил шесть голов и пропустил десять мячей. Отметим, команда владеет мячом на протяжении 41.4% игрового времени.

    «Байер»

    Подопечные Хаби Алонсо выиграли все пять предыдущих матчей. Команда в целом проводит сезон без поражений. «Байер» отличился 14 голами, а пропустил только один гол. Команда владеет мячом на протяжении 63% игрового времени.

    Прогноз «Вест Хэм» – «Байер»

    В двух последних очных встречах дважды выиграл «Байер» с общим счетом 6:0. Вероятно, победят леверкузенцы и в предстоящем поединке. Наш прогноз – победа «Байера» (1.93).

    Источник: «Бомбардир»

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