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    • Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из ЛЧ от «Реала»

    Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из ЛЧ от «Реала»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги противостояния с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    • Команды дважды сыграли вничью: 3:3 – в Мадриде, 1:1 – в Манчестере.
    • В серии пенальти выиграли испанцы.
    • «Реал» встретится в 1/2 финала ЛЧ с «Баварией».

    «Я бы предпочел победить, но мои поздравления «Реалу». Мы сделали все возможное, были великолепны во всех аспектах. К сожалению, победить мы не смогли – что есть, то есть.

    Главное в футболе – это голы, и соперник немного лучше нас бил пенальти. Он вышел в полуфинал, а мы – нет. Все решили детали.

    Иногда ты побеждаешь по пенальти, иногда – нет», – сказал Гвардиола.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии (1)
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    BAIv
    1713420268
    Не получилось забить, но Реал очень силён физически, грамотно перемещались в обороне, автобус знатный, вся команда пахала на результат! Пешком никто не ходил как в РПЛ смотрящих несколько человек в каждой команде!
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