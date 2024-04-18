Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из ЛЧ от «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги противостояния с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Команды дважды сыграли вничью: 3:3 – в Мадриде, 1:1 – в Манчестере.

В серии пенальти выиграли испанцы.

«Реал» встретится в 1/2 финала ЛЧ с «Баварией».

«Я бы предпочел победить, но мои поздравления «Реалу». Мы сделали все возможное, были великолепны во всех аспектах. К сожалению, победить мы не смогли – что есть, то есть.

Главное в футболе – это голы, и соперник немного лучше нас бил пенальти. Он вышел в полуфинал, а мы – нет. Все решили детали.

Иногда ты побеждаешь по пенальти, иногда – нет», – сказал Гвардиола.