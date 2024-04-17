Червиченко одним словом описал игру «Зенита» и «Спартака»

Экс-президенту «Спартака» Андрею Червиченко не понравился кубковый матч с «Зенитом».

– Тягомотная и не очень интересная игра. Единственное, порадовала отличная игра Максименко и в принципе неплохой выход Джикии.

Даже когда казалось, что могут из‑за него поставить пенальти, оказалось, что человек профессионально сыграл и предотвратил голевой момент, не позволив сопернику забить.

Хотя «Спартак» и упал в Путь регионов, но хотя бы какой‑то небольшой позитив есть. «Зенит» же несильно напрягался видимо, понимая, что всe равно дальше проходит.

– Не удивило, что «Спартак» никак в атаке себя не показал практически, хотя в первую очередь ему нужно было побеждать?

– Чтобы что‑то делать, нужен набор игроков соответствующий, а на мой взгляд, у «Спартака» явно футболисты слабее. Поэтому можно пытаться сделать что хочешь, но если по качеству игроки не могут превзойти соперника, то что тут сделаешь?

Ничего. Только какие‑то жалкие потуги. Хотя были какие‑то моменты. Что‑то пробовали сделать. Слава богу, что хоть пробовали.