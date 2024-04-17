Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Червиченко одним словом описал игру «Зенита» и «Спартака»

    Экс-президенту «Спартака» Андрею Червиченко не понравился кубковый матч с «Зенитом».

    Тягомотная и не очень интересная игра. Единственное, порадовала отличная игра Максименко и в принципе неплохой выход Джикии.

    Даже когда казалось, что могут из‑за него поставить пенальти, оказалось, что человек профессионально сыграл и предотвратил голевой момент, не позволив сопернику забить.

    Хотя «Спартак» и упал в Путь регионов, но хотя бы какой‑то небольшой позитив есть. «Зенит» же несильно напрягался видимо, понимая, что всe равно дальше проходит.

    – Не удивило, что «Спартак» никак в атаке себя не показал практически, хотя в первую очередь ему нужно было побеждать?

    – Чтобы что‑то делать, нужен набор игроков соответствующий, а на мой взгляд, у «Спартака» явно футболисты слабее. Поэтому можно пытаться сделать что хочешь, но если по качеству игроки не могут превзойти соперника, то что тут сделаешь?

    Ничего. Только какие‑то жалкие потуги. Хотя были какие‑то моменты. Что‑то пробовали сделать. Слава богу, что хоть пробовали.

    • Команды встречались в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Матч завершился нулевой ничьей. В противостоянии выиграл «Зенит» со счетом 2:1.
    • В финале Пути РПЛ соперником петербуржцев будет ЦСКА.
    • «Спартак» опустился в Путь регионов, где в 1/2 финала сыграет с «Динамо».

    Новости по теме
    Быстров оценил игру «Зенита» и «Спартака» 1
    Мостовой прокомментировал ничью «Зенита» и «Спартака» 1
    Реакция Заремы на результат матча «Зенит» – «Спартак» 10
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2024 23:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+