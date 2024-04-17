Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Гончаренко назвал причину поражения «Урала» от «Ростова»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги проигранного кубкового матча с «Ростовом».

    • Команда из Екатеринбурга забила первой, но в итоге уступила 1:3.
    • Уральцы вылетели из Фонбет Кубка России.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    – Нам не хватило движения на половине поля соперника, чтобы выше обороняться, лучше прессинговать.

    Мы начали низко обороняться, чего нам не совсем хотелось. Не хватало давления, не могли атаковать на половине «Ростова», соответственно, мало моментов создали.

    – Замены тоже не смогли принести дивидендов?

    – Те ребята, которые и со старта играли, и выходили на замену, после длительной паузы, к сожалению, еще не набрали форму.

    Новости по теме
    Гончаренко проанализировал третий гол «Ростова», забитый в пустые ворота «Урала»
    Каштанов: «Гончаренко после моего удаления в матче с «Динамо» сказал, что я дуралей» 4
    Гончаренко – о поражении от «Крыльев»: «Судья просто прибил «Урал» 8
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+