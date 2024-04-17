Гончаренко назвал причину поражения «Урала» от «Ростова»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги проигранного кубкового матча с «Ростовом».

Команда из Екатеринбурга забила первой, но в итоге уступила 1:3.

Уральцы вылетели из Фонбет Кубка России.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Нам не хватило движения на половине поля соперника, чтобы выше обороняться, лучше прессинговать.

Мы начали низко обороняться, чего нам не совсем хотелось. Не хватало давления, не могли атаковать на половине «Ростова», соответственно, мало моментов создали.

– Замены тоже не смогли принести дивидендов?

– Те ребята, которые и со старта играли, и выходили на замену, после длительной паузы, к сожалению, еще не набрали форму.