Личка прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги выигранного матча с «Оренбургом».

Москвичи победили на выезде со счетом 4:2.

Столичная команда вышла во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Видеообзор матча «Оренбург» – «Динамо» можно посмотреть здесь.

– Победа была непростой. «Оренбург» много играл на нашей половине поля, мы пытались выходить в быстрые контратаки, но удалось только раз забить.

Первый тайм был «окей» для нас по счету, но счет мог быть другим. Потом мы забили еще два мяча и стало чуть полегче.

– Замены как изменили вашу игру?

– Замены получились неплохими, Тюкавин и Карраскаль забили. Перестановки помогли нам. Я рад, что получилось улучшить игру.

– Счет вам нравится?

– Счет для нас отличный (смеется). Вообще без проблем.