Личка прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги выигранного матча с «Оренбургом».
- Москвичи победили на выезде со счетом 4:2.
- Столичная команда вышла во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
- Видеообзор матча «Оренбург» – «Динамо» можно посмотреть здесь.
– Победа была непростой. «Оренбург» много играл на нашей половине поля, мы пытались выходить в быстрые контратаки, но удалось только раз забить.
Первый тайм был «окей» для нас по счету, но счет мог быть другим. Потом мы забили еще два мяча и стало чуть полегче.
– Замены как изменили вашу игру?
– Замены получились неплохими, Тюкавин и Карраскаль забили. Перестановки помогли нам. Я рад, что получилось улучшить игру.
– Счет вам нравится?
– Счет для нас отличный (смеется). Вообще без проблем.