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    • Личка прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Оренбургом»

    Личка прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Оренбургом»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги выигранного матча с «Оренбургом».

    • Москвичи победили на выезде со счетом 4:2.
    • Столичная команда вышла во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
    • Видеообзор матча «Оренбург» – «Динамо» можно посмотреть здесь.

    – Победа была непростой. «Оренбург» много играл на нашей половине поля, мы пытались выходить в быстрые контратаки, но удалось только раз забить.

    Первый тайм был «окей» для нас по счету, но счет мог быть другим. Потом мы забили еще два мяча и стало чуть полегче.

    – Замены как изменили вашу игру?

    – Замены получились неплохими, Тюкавин и Карраскаль забили. Перестановки помогли нам. Я рад, что получилось улучшить игру.

    – Счет вам нравится?

    – Счет для нас отличный (смеется). Вообще без проблем.

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    Источник: «Матч ТВ»

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