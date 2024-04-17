Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Аршавин не прочитал ни одной книги за последние пять лет

    Андрей Аршавин признался, что ему не хватает времени на чтение.

    – Лучшая книга, которая побывала в ваших руках за последний год?

    – Ох... Мне кажется, как закончил карьеру и вернулся из Казахстана в ноябре 2018-го, ни одной книжки не прочитал.

    Работа в «Зените» и на телевидении отнимает уйму времени, приходится много матчей смотреть. Плюс учеба в академии РФС, постоянные разъезды...

    Когда рано утром сажусь в «Сапсан», либо сплю, либо включаю что-то в YouTube.

    В общем, до Жиркова мне далеко. Вот он с книгой не расстается. На днях захожу в раздевалку хоккейной медиакоманды «Чисто Питер», за которую мы с ним играем, – Юра сидит в уголке, спокойно книжечку читает.

    Я не особо удивился, а ребята, которые его плохо знают, были поражены. Еще и название зловещее: «Профессия – смерть». Учебный лагерь СС «Травники». Преступления и возмездия». Автор – Арон Шнеер.

    Новости по теме
    Аршавин назвал российских футболистов, способных заиграть в «Арсенале»
    Бывшая жена Аршавина забрала мяч с «Энфилда», статуэтку игрока месяца в АПЛ, медаль Евро-2008: «Дебилизм, да и только» 17
    Аршавин назвал лучший матч в своей карьере 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:43
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Иван Петров 1986
    1713368780
    Да он их и раньше не читал.
    Ответить
    ...уефан
    1713370055
    ...честно, уважуха за это...
    Ответить
    TIMOTHY
    1713370871
    Многие сейчас книги не читают
    Ответить
    kirdykprishel
    1713373871
    Еще и название зловещее: «Профессия – смерть». Учебный лагерь СС «Травники». Преступления и возмездия». Автор – Арон Шнеер.------ Книжек не читает, но память у Шершавина хорошая.Всё название запомнил.И автора.)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+