Ещенко сомневается, что «Спартак» назначит Карпина или Черчесова

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко порассуждал о выборе нового главного тренера для команды.

Клуб в воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.

Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.

Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.

И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

– На ваш взгляд, следующим тренером «Спартака» должен быть россиянин?

– А кто?

– Обсуждают Карпина и Черчесова.

– Они уже были несколько раз, разве нет?

– Были.

– И что, звать ещe раз? Мне кажется, будет иностранный тренер, так как в руководстве есть иностранцы.

– Ивич способен повторить краснодарский результат со «Спартаком»?

– Это только время покажет.