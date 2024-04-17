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    • Ещенко сомневается, что «Спартак» назначит Карпина или Черчесова

    Ещенко сомневается, что «Спартак» назначит Карпина или Черчесова

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко порассуждал о выборе нового главного тренера для команды.

    • Клуб в воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.
    • Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

    – На ваш взгляд, следующим тренером «Спартака» должен быть россиянин?

    – А кто?

    – Обсуждают Карпина и Черчесова.

    – Они уже были несколько раз, разве нет?

    – Были.

    – И что, звать ещe раз? Мне кажется, будет иностранный тренер, так как в руководстве есть иностранцы.

    – Ивич способен повторить краснодарский результат со «Спартаком»?

    – Это только время покажет.

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    Источник: «Чемпионат»

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