Ещенко сомневается, что «Спартак» назначит Карпина или Черчесова

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко порассуждал о выборе нового главного тренера для команды.
- Клуб в воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.
- Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
- Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.
– На ваш взгляд, следующим тренером «Спартака» должен быть россиянин?
– А кто?
– Обсуждают Карпина и Черчесова.
– Они уже были несколько раз, разве нет?
– Были.
– И что, звать ещe раз? Мне кажется, будет иностранный тренер, так как в руководстве есть иностранцы.
– Ивич способен повторить краснодарский результат со «Спартаком»?
– Это только время покажет.