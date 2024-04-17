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    • Тимощук ответил на претензии по поводу количества бразильцев в составе «Зенита»

    Тимощук ответил на претензии по поводу количества бразильцев в составе «Зенита»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о наличии бразильской диаспоры в команде.

    – «Зенит» часто называют бразильской командой, у вас есть что ответить этим людям?

    – А мне что отвечать? Как сказал Андрей Лунев в недавнем интервью, мы действуем в рамках правил. Для всех они одинаковые, мы не исключение.

    Мы ничего не нарушаем. Стараемся укреплять любую линию высококлассными, качественными футболистами.

    – Получается, «Зенит» – российская команда?

    – Мы Россию представляем, поэтому в любом случае – да.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1713352094
    Как не крути а это так! Играют в клубе Зенит, значит представители России
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