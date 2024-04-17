Тимощук ответил на претензии по поводу количества бразильцев в составе «Зенита»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о наличии бразильской диаспоры в команде.

Сейчас в клубе 9 бразильцев – Педро, Артур, Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос, Родригао, Нино и Марио Фернандес.

– «Зенит» часто называют бразильской командой, у вас есть что ответить этим людям?

– А мне что отвечать? Как сказал Андрей Лунев в недавнем интервью, мы действуем в рамках правил. Для всех они одинаковые, мы не исключение.

Мы ничего не нарушаем. Стараемся укреплять любую линию высококлассными, качественными футболистами.

– Получается, «Зенит» – российская команда?

– Мы Россию представляем, поэтому в любом случае – да.