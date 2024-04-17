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    • Бывший испанский судья прокомментировал эпизод с удалением Араухо

    Бывший испанский судья прокомментировал эпизод с удалением Араухо

    Бывший испанский судья Павел Фернандес высказался об удалении защитника «Барселоны» Рональда Араухо за фол последней надежды на Брэдли Барколя на 29-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4). По его мнению судья Иштван Ковач ошибочно зафиксировал нарушение.

    «Если Ковач зафиксировал нарушение, Араухо должен быть удален с поля, потому что был последним.

    Вопрос в том, был ли это фол? Уругваец всего лишь положил руку на плечо Барколя, и в этом причина его падения? Для меня – нет», – написал Фернандес.

    • Первый матч «Барселона» выиграла со счетом 3:2.
    • В ответной встречи каталонцы вели 1:0, после удаления прпоустили 4 гола и вылетели из Лиги чемпионов.

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    Источник: страница Павла Фернандеса в соцсети X

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    Комментарии (2)
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    BAIv
    1713350234
    Никто результат не отменит, нарушение 50 на 50, судья конечно "КАЗЁЛ продажная" испортил всю игру. Отработал бабло и не придраться. Наши тоже так судить умеют, Мажич тарифы и указы сам пишет-- шутка конечно!!!
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    FCSpartakM
    1713350362
    Фол стопроцентный. Он именно сбивает игрока.
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