Бывший испанский судья прокомментировал эпизод с удалением Араухо

Бывший испанский судья Павел Фернандес высказался об удалении защитника «Барселоны» Рональда Араухо за фол последней надежды на Брэдли Барколя на 29-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4). По его мнению судья Иштван Ковач ошибочно зафиксировал нарушение.

«Если Ковач зафиксировал нарушение, Араухо должен быть удален с поля, потому что был последним.

Вопрос в том, был ли это фол? Уругваец всего лишь положил руку на плечо Барколя, и в этом причина его падения? Для меня – нет», – написал Фернандес.