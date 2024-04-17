В среду, 17 апреля, в четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома сыграет с «Реалом». Ответную встречу начнут в 22:00 по московскому времени. В первом поединке была зафиксирована боевая ничья – 3:3.

«Манчестер Сити»

В последних пяти матчах команда выиграла три встречи, дважды сыграла вничью. «Манчестер Сити» забил 16 голов и пропустил семь мячей. Команда владеет мячом на протяжении 69.8% игрового времени. Отметим, «Манчестер Сити» не проигрывает в 27 матчах кряду.

«Реал»

Мадридцы в последних пяти поединках выиграли четыре матча, в одной встрече сыграли вничью. Команда забила 14 голов и пропустила пять мячей. «Реал» владеет мячом на протяжении 56% игрового времени. Команда Карло Анчелотти не проигрывает в 15 матчах подряд.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Реал»

В трех последних очных встречах были зафиксированы две ничьи и победа «Манчестер Сити». В предстоящем поединке поставим на английский клуб. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.70).