25-летний Мбаппе вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:1).

Теперь в активе француза 48 голов в главном еврокубке. Он догнал по этому показателю Златана Ибрагимовича и Андрея Шевченко.

Мбаппе в 25 лет вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории ЛЧ.