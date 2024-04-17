25-летний Мбаппе вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:1).
Теперь в активе француза 48 голов в главном еврокубке. Он догнал по этому показателю Златана Ибрагимовича и Андрея Шевченко.
Мбаппе в 25 лет вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории ЛЧ.
- 1. Криштиану Роналду – 140 голов
- 2. Лионель Месси – 129
- 3. Роберт Левандовски – 94
- 4. Карим Бензема – 90
- 5. Рауль – 71
- 6. Руд ван Нистелрой – 56
- 7. Томас Мюллер – 54
- 8. Тьерри Анри – 50
- 9-11. Килиан Мбаппе – 48
- 9-11. Златан Ибрагимович – 48
- 9-11. Андрей Шевченко – 48