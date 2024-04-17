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    Хави: «Судья убил противостояние «Барселоны» и «ПСЖ»

    Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал судейство в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    • Игру обслуживал румынский арбитр Иштван Ковач.
    • Он удалил на 29-й минуте Рональда Араухо.
    • В равных составах «Барса» вела 1:0, но в итоге разгромно проиграла со счетом 1:4.

    «Удаление затмевает собой все. Мы были хорошо организованны, когда играли в полных составах. Давать красную в таком матче – это слишком. После удаления была совсем другая игра. Вдесятером очень сложно.

    Судья убил противостояние. Он изменил все. Я сказал ему, что это была катастрофа. В удалении не было необходимости. Жаль, что работа всего сезона окончена решением арбитра.

    Я не люблю говорить о судьях, но сейчас мы не можем молчать. «Барса» очень достойно выступила в Лиге чемпионов. Команда попробует еще раз», – заявил Хави.

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    Источник: Marca

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    Комментарии (1)
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    Alejandrrro
    1713306989
    Из Барсы я уважаю в первую очередь Пуйоля, Чави и Иньесту. Но Чави постоянным нытьём сводит своё уважение к нулю...
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