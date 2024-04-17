Хави: «Судья убил противостояние «Барселоны» и «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал судейство в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Игру обслуживал румынский арбитр Иштван Ковач.

Он удалил на 29-й минуте Рональда Араухо.

В равных составах «Барса» вела 1:0, но в итоге разгромно проиграла со счетом 1:4.

«Удаление затмевает собой все. Мы были хорошо организованны, когда играли в полных составах. Давать красную в таком матче – это слишком. После удаления была совсем другая игра. Вдесятером очень сложно.

Судья убил противостояние. Он изменил все. Я сказал ему, что это была катастрофа. В удалении не было необходимости. Жаль, что работа всего сезона окончена решением арбитра.

Я не люблю говорить о судьях, но сейчас мы не можем молчать. «Барса» очень достойно выступила в Лиге чемпионов. Команда попробует еще раз», – заявил Хави.