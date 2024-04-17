⚡ Лига чемпионов. «Барселона» вдесятером разгромно проиграла «ПСЖ» (1:4) и вылетела из турнира

«ПСЖ» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

Парижане после домашнего поражения 2:3 на выезде разгромили соперника со счетом 4:1.

Дубль в активе Килиана Мбаппе, еще по голу забили Усман Дембеле и Витинья.

У каталонцев отличился Рафинья. «Барса» с 29-й минуты играла вдесятером вследствие удаления Рональда Араухо.

В полуфинале ЛЧ «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:4 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рафинья, 12; 1:1 – Дембеле, 40; 1:2 – Витинья, 54; 1:3 – Мбаппе (с пенальти), 61; 1:4 – Мбаппе, 89.

Удаление: Араухо, 29 – нет.

Первый матч – 3:2.

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