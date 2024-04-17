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    • ⚡ Лига чемпионов. «Барселона» вдесятером разгромно проиграла «ПСЖ» (1:4) и вылетела из турнира

    ⚡ Лига чемпионов. «Барселона» вдесятером разгромно проиграла «ПСЖ» (1:4) и вылетела из турнира

    «ПСЖ» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

    Парижане после домашнего поражения 2:3 на выезде разгромили соперника со счетом 4:1.

    Дубль в активе Килиана Мбаппе, еще по голу забили Усман Дембеле и Витинья.

    У каталонцев отличился Рафинья. «Барса» с 29-й минуты играла вдесятером вследствие удаления Рональда Араухо.

    В полуфинале ЛЧ «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией».

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

    Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:4 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Рафинья, 12; 1:1 – Дембеле, 40; 1:2 – Витинья, 54; 1:3 – Мбаппе (с пенальти), 61; 1:4 – Мбаппе, 89.

    Удаление: Араухо, 29 – нет.

    Первый матч – 3:2.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (12)
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    Вжыхъ
    1713301276
    Что это было?!
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    LOKOfanatik19
    1713301347
    Тебас ау, ты где? где твои 3 клуба в полуфинале? а еще завтра не настало....
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    Алексей З
    1713301414
    Всё по делу.
    Ответить
    LOKOfanatik19
    1713301472
    Надо что то делать с удалениями, уж очень они сильно ломают игру....
    Ответить
    JIEGEHDA
    1713301477
    Сенсация наверно то что Атлетико вылетел . А тут скорее стечение обстоятельств . Ну очень прям сильно удаление перевернуло ход событий. Барса была лучше ровно до удаления. А потом тупо поплыла . Поздравляю фанатов ПСЖ и БД . Ну а Дембеле что сказать. Лучше бы оставили гонять ПС и жрать бургеры
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    Alex Flash
    1713301485
    одна ошибка-и всё насмарку. И тренеру и команде так был нужен выход в полуфинал. Но бабло плывет к баблу
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    SPACE TRUCKIN
    1713301635
    ну такое себе удаление - чуть задел совсем...неприятны такие моменты,когда все способы допускаются...
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    Бомбардиръ
    1713301666
    Обосралона же.
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    Al Nikki
    1713303095
    Париж был сильнее на голову и не думаю, что без одного человека так сильно накренило Барсу. Это ж не хоккей, чтоб разыграть лишнего. По тренерски была уничтожена Барса, кто то хорошо провёл работу над ошибками...
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    Ловкий Бубен
    1713304524
    Ну вот , а сколько денег потрачено, и всё зря, вылетели с треском , опять провал, распустить клуб, перестать тратить каталонские деньги раздать их пенсионерам , пока бабушки голодают они проигрывают какому то ПСЖ ...
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