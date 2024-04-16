Араухо после удаления в матче с «ПСЖ» жестом показал, что «Барселону» ограбили

«Барселона» принимает «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Защитник каталонцев Рональд Араухо получил красную карточку на 29-й минуте за «фол последней надежды».

Уругваец был несогласен со своим удалением и несколько минут спорил с арбитром Иштваном Ковачем.

Когда футболист «Барсы» понял, что судья не изменит решение, он жестом показал, что его команду ограбили.

За это УЕФА может дополнительно наказать Араухо.

Фото: скриншот трансляции Movistar Plus