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    • Араухо после удаления в матче с «ПСЖ» жестом показал, что «Барселону» ограбили

    Араухо после удаления в матче с «ПСЖ» жестом показал, что «Барселону» ограбили

    «Барселона» принимает «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Защитник каталонцев Рональд Араухо получил красную карточку на 29-й минуте за «фол последней надежды».

    Уругваец был несогласен со своим удалением и несколько минут спорил с арбитром Иштваном Ковачем.

    Когда футболист «Барсы» понял, что судья не изменит решение, он жестом показал, что его команду ограбили.

    За это УЕФА может дополнительно наказать Араухо.

    Фото: скриншот трансляции Movistar Plus

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    Источник: AS

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    16.04.2024 23:38
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    Комментарии (4)
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1713300734
    Ограбили барсу В Англии за такое пенку не ставят
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    almanev
    1713301445
    Сам виноват, нафиг рукой хватать на 30ой минуте, когда твоя команда ведет +2 по сумме
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    JIEGEHDA
    1713301599
    Скорее Араухо ограбил Барсу . А про судью что сказать. Я не понял фола на пенальти и не понял почему не пенальти на Гюндогане . Раз там ставишь фол где играют в мяч и ногу то тут тупо в ногу сыграно было . И самое прикольное сам судья не увидел да ещё ВАР в таком матче смотреть не стал
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    _David_Villa_
    1713304798
    Барса сама себя сломала, один оставил команду, другой на ровном месте прыгает вноги и пенальти
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