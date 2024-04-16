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    Колыванов посоветовал «Спартаку» четырех тренеров

    Игорь Колыванов считает, что «Спартаку» стоит назначить одного из тренеров, уже возглавлявших команду.

    • Клуб в воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.
    • Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

    «Есть много тренеров, которые раньше играли за «красно‑белых» и хотели бы сейчас принять «Спартак». Думаю, из этой группы им надо выбирать тренера.

    Карпин сейчас хорошо работает. Черчесов уже около года не работает. «Ференцварош» он тренировал довольно хорошо, но кто‑то в определенный момент сделал резкие движения и убрал его с должности главного тренера. Это хорошие специалисты.

    Аленичев – достойный кандидат. Из иностранцев? Каррера неплохо работал в «Спартаке». Можно и его рассмотреть», – сказал Колыванов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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