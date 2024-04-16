Колыванов посоветовал «Спартаку» четырех тренеров

Игорь Колыванов считает, что «Спартаку» стоит назначить одного из тренеров, уже возглавлявших команду.

Клуб в воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.

Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.

Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.

И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

«Есть много тренеров, которые раньше играли за «красно‑белых» и хотели бы сейчас принять «Спартак». Думаю, из этой группы им надо выбирать тренера.

Карпин сейчас хорошо работает. Черчесов уже около года не работает. «Ференцварош» он тренировал довольно хорошо, но кто‑то в определенный момент сделал резкие движения и убрал его с должности главного тренера. Это хорошие специалисты.

Аленичев – достойный кандидат. Из иностранцев? Каррера неплохо работал в «Спартаке». Можно и его рассмотреть», – сказал Колыванов.