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    Гвардиола рассказал об отношении к «Реалу»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» сказал, что не боится соперника.

    «Я их очень уважаю, я много раз встречался с ними лицом к лицу. Я уважаю «Реал Мадрид», но я солгу, если скажу, что боюсь их.

    Есть противостояние, и вы хотите хорошо сыграть и победить. Иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете. Но я их не боюсь, и если они нас обыграют, как это уже случалось много раз, мы поздравим их и пожелаем всего наилучшего», – сказал Гвардиола.

    • Первая игра завершилась со счетом 3:3.
    • Второй матч пройдет в Манчестере 17 апреля и начнется в 22:00 мск.

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    Источник: ESPN

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