Гвардиола рассказал об отношении к «Реалу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» сказал, что не боится соперника.

«Я их очень уважаю, я много раз встречался с ними лицом к лицу. Я уважаю «Реал Мадрид», но я солгу, если скажу, что боюсь их.

Есть противостояние, и вы хотите хорошо сыграть и победить. Иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете. Но я их не боюсь, и если они нас обыграют, как это уже случалось много раз, мы поздравим их и пожелаем всего наилучшего», – сказал Гвардиола.